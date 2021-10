‘JO’ e Greqisë përkujtohet edhe në Livadhja

Drejtoria e Arsimit e Bashkisë Finiq dhe Dropull në bashkëpunim me Bashkinë e Finiq organizuan në Qendrën Kulturore “Katerina Papa” në Livadhja një takim në përkujtim të 28 tetorit 1941 dhe “JO” së Greqisë ndaj ultimatumit italian.

Të pranishëm ishin përfaqësuesja e Konsullatës Greke në Argyrokastro zonja Fasouli, drejtori i Arsimit Ziso Lluci, deputeti dhe mjeku Niko Kuri, kryetari i bashkisë së Finiqit Kristo Kiço, si dhe shumë të pranishëm të tjerë.



Aktiviteti u hap nga Ziso Lluci, duke shpalosur madhështinë e 28 tetorit, duke theksuar se “.. Greqia është i vetmi vend në botë që feston fillimin e një lufte dhe jo fundin e saj, një mësim për shoqërinë moderne.

Zonja Fasouli bëri thirrje për unitet, një unitet që mund të japë fryte, si një rreze dielli në kohë të errëta dhe ogurzi.

“..Lufta jonë është e përjetshme dhe pjesë përbërëse e ndërgjegjes sonë kombëtare, si atëherë, edhe tani që jemi thirrur të luftojmë dhe të luftojmë me një armik të padukshëm, koronavirusin, duke shpresuar herë pas here me vrull që të dalim fitimtarë.. tha deputeti dhe mjeku Niko Kuri, ndër të tjera.

“JO-ja është arritja më e madhe e unitetit dhe vendosmërisë së grekëve. 28 tetori do mbetet gjithmonë një forcë e gjallë dhe një kapitull i madh në historinë e kombit grek. Është detyrë dhe detyrë e jona të kujtojmë sakrificat e të parëve tanë..”, tha kryetari i bashkisë Finiq Kristaq Kiço.



Veprimtaria e përvjetorit u shoqërua me programin artistik të shkollave të Mesopotamit, Livadhjasë, Dërmishit dhe Finiqit me nxënësit e vegjël dhe të rritur, të cilët shfaqën talentin e tyre origjinal.