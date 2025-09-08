Hotel Porto Eda kërkon Recepsionist/e për Turnin I, II dhe 3-të. Punësim vjetor
📢 Njoftim Pune – Hotel Porto Eda në Sarandë
Hotel Porto Eda kërkon Recepsionist/e për Turnin e parë, dytë dhe të tretë.
Punësim vjetor.
Për aplikime dhe më shumë informacion kontaktoni 067 638 7450
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
