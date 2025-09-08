logo
Hotel Porto Eda kërkon Recepsionist/e për Turnin I, II dhe 3-të. Punësim vjetor

08/09/25

📢 Njoftim Pune – Hotel Porto Eda në Sarandë 

Hotel Porto Eda kërkon Recepsionist/e për Turnin e parë, dytë dhe të tretë.

Punësim vjetor.

 

Për aplikime dhe më shumë informacion kontaktoni 067 638 7450

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

