Hotel Epirus kërkon Banakier dhe Kamarier për periudhën Shtator – Tetor
📢 Njoftim Pune – Epirus Hotel, Sarandë
Epirus Hotel kërkon të punësojë për periudhën Shtator – Tetor:
– Banakier/e
– Kamarier/e
Për aplikime kontaktoni në 069 911 7293 ose të paraqiten në Hotel Epirus, Lagjja nr. 4 Sarandë.
