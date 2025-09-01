logo
0
Rezervime Suvenire

Hotel Epirus kërkon Banakier dhe Kamarier për periudhën Shtator – Tetor

01/09/2510:42

Shperndaje:

📢 Njoftim Pune – Epirus Hotel, Sarandë

 

Epirus Hotel kërkon të punësojë për periudhën Shtator – Tetor:

 

– Banakier/e
– Kamarier/e

 

Për aplikime kontaktoni në 069 911 7293 ose të paraqiten në Hotel Epirus, Lagjja nr. 4 Sarandë. 

 

hotel epirus sarande

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Hotel Epirus kërkon Banakier dhe Kamarier për periudhën Shtator &#8211; Tetor

Hotel Epirus kërkon Banakier dhe Kamarier për periudhën Shtator – Tetor
E moshuara goditet nga një motor në &#8220;Rrugën e Pestë&#8221;, transportohet në spital

E moshuara goditet nga një motor në “Rrugën e Pestë”, transportohet në spital
Banorët denoncojnë: Rruga në Rusan u shkatërrua nga firma e papërgjegjshme

Banorët denoncojnë: Rruga në Rusan u shkatërrua nga firma e papërgjegjshme
Thriller me fund të lumtur në Lukovë: 2 pushues të huaj shpëtohen pas stuhisë së fortë

Thriller me fund të lumtur në Lukovë: 2 pushues të huaj shpëtohen pas stuhisë së fortë
Kujtesë për një qytet që po harrohet &#8211; Nga Vangjel Agora

Kujtesë për një qytet që po harrohet – Nga Vangjel Agora
Kapiteneria e Portit: Nesër ndalohet dalja në det për çdo mjet turistik dhe peshkimi

Kapiteneria e Portit: Nesër ndalohet dalja në det për çdo mjet turistik dhe peshkimi

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

 Suvenire nga Saranda &#8211; Shegë

Suvenire nga Saranda – Shegë

 Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.