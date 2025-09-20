logo
0
Rezervime Suvenire

Elite Postë e Shpejtë kërkon të punësojë Korrier

20/09/2520:59

Shperndaje:

📢 Njoftim Punësimi – Elite Postë e Shpejtë kërkon të punësojë Korrier.

 

Për më shumë informacion ose për t’u aplikuar, kontaktoni në +355 69 840 4383

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

 

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Elite Postë e Shpejtë kërkon të punësojë Korrier

Elite Postë e Shpejtë kërkon të punësojë Korrier
Mursia kujton viktimat e komunizmit mes dhimbjesh dhe dëshmive tronditëse &#8211; VIDEO

Mursia kujton viktimat e komunizmit mes dhimbjesh dhe dëshmive tronditëse – VIDEO
Aksident nga përplasja e 2 automjeteve në aksin rrugor Sarandë &#8211; Delvinë, në Shijan

Aksident nga përplasja e 2 automjeteve në aksin rrugor Sarandë – Delvinë, në Shijan
&#8220;Ramo Saranda&#8221; Hotel &#038; Restaurant kërkon Ndihmës Kuzhinier/e, Banakier/e dhe Kamarier/e

“Ramo Saranda” Hotel & Restaurant kërkon Ndihmës Kuzhinier/e, Banakier/e dhe Kamarier/e
Nuk frenoi në kohë, 69-vjeçari me motor përfundon në spital i plagosur në hundë

Nuk frenoi në kohë, 69-vjeçari me motor përfundon në spital i plagosur në hundë
Progonati shpk kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Menaxher Shitjesh

Progonati shpk kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Menaxher Shitjesh

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.