Elite Postë e Shpejtë kërkon të punësojë Korrier
📢 Njoftim Punësimi – Elite Postë e Shpejtë kërkon të punësojë Korrier.
Për më shumë informacion ose për t’u aplikuar, kontaktoni në +355 69 840 4383
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
20/09/2520:59
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18
20/09/2520:59
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28
20/09/2520:59
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30
20/09/2520:59
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22
20/09/2520:59