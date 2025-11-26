Dyqan industrialesh në qendër të Sarandës kërkon Punonjës/e
Dyqan industrialesh në qendër të Sarandës kërkon Punonjës/e
– Mundësi punësimi pavarësisht moshës, me kohë të plotë ose të pjesshme.
– Ambient pune familjar.
– Punësim gjatë gjithë vitit.
Për info & aplikime kontaktoni 0692066917
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
