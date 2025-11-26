logo
Dyqan industrialesh në qendër të Sarandës kërkon Punonjës/e

26/11/2518:25

Dyqan industrialesh në qendër të Sarandës kërkon Punonjës/e

 

 – Mundësi punësimi pavarësisht moshës, me kohë të plotë ose të pjesshme.
 – Ambient pune familjar.
 – Punësim gjatë gjithë vitit.

 

Për info & aplikime kontaktoni 0692066917

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

26/11/2518:25

