Dyqan i porsahapur te Porti me pizza, ëmbëlsira kafe, akullore kërkon të punësojë shitës/e vjetore me pagë të kënaqshme.

Dyqani do të ofrojë sherbimet take away dhe hapet për herë të parë në Sarandë.

Kontakt: +355 69 271 5472