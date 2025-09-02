logo
Dream Hotel Saranda kërkon të punësojë Recepsionist/e

02/09/25

Dream Hotel Saranda kërkon të punësojë Recepsionist/e për periudhën 1 Shtator – 31 Tetor

 

Të komunikojë Anglisht dhe të ketë eksperiencë pune. 

 

Për kushtet e punës dhe aplikime, kontaktoni në:

📞 069 759 4356
📞 069 822 2007

📧 [email protected]

 

Vendndodhja: Lagjia Kodër, Rruga e Arbrit

 

Dream Hotel Saranda kërkon Sanitare për pjesën e mëngjeseve bufe

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

Saranda Web Apartments and Hotels
