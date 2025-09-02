Dream Hotel Saranda kërkon të punësojë Recepsionist/e
Dream Hotel Saranda kërkon të punësojë Recepsionist/e për periudhën 1 Shtator – 31 Tetor
Të komunikojë Anglisht dhe të ketë eksperiencë pune.
Për kushtet e punës dhe aplikime, kontaktoni në:
📞 069 759 4356
📞 069 822 2007
Vendndodhja: Lagjia Kodër, Rruga e Arbrit
ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo
02/09/2512:00
Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
02/09/2512:00
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18
02/09/2512:00
DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo
02/09/2512:00
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24
02/09/2512:00