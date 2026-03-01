logo
Dream Hotel Saranda kërkon STAF për sezonin 1 Prill – 1 Nëntor

01/03/26

Dream Hotel Saranda hap sezonin turistik më 1 Prill – 1 Nëntor dhe kërkon të punësojë  staf në pozicionet:

 

🔹 Recepsioniste

Me eksperiencë pune

Të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze

🔹 Sanitare Hoteli

🔹 Ndihmëse në përgatitjen e mëngjeseve

Orari: 4 orë paradite

 

✅ Pagesa shumë e mirë
✅ Ambient serioz dhe profesional pune

 

Kontaktoni në: 069 759 4356 & 069 822 2007

📧 Email: [email protected]

 

Vendndodhja: Lagjia Kodër, Rruga e Arbrit

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Dream Hotel Saranda kërkon STAF për sezonin 1 Prill – 1 Nëntor
Kërkohet një kujdestare gjatë ditës për një grua të moshuar në Sarandë
Dy vjet pas afatit, Parku “Miqësia” me shatërvan pa ujë dhe lodra jofunksionale
Tomori – Butrinti LIVE në Saranda Web – sfidë e rëndësishme për kreun e Grupit B
Delvina – Partizanit B një sfidë vendimtare. Tifozeria delvinjote: Ejani të gjithë në stadium
JEPET ME QIRA MAGAZINË TE URA E GAJDARIT NË SARANDË

Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

