Dream Hotel Saranda kërkon STAF për sezonin 1 Prill – 1 Nëntor
Dream Hotel Saranda hap sezonin turistik më 1 Prill – 1 Nëntor dhe kërkon të punësojë staf në pozicionet:
🔹 Recepsioniste
Me eksperiencë pune
Të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze
🔹 Sanitare Hoteli
🔹 Ndihmëse në përgatitjen e mëngjeseve
Orari: 4 orë paradite
✅ Pagesa shumë e mirë
✅ Ambient serioz dhe profesional pune
Kontaktoni në: 069 759 4356 & 069 822 2007
📧 Email: [email protected]
Vendndodhja: Lagjia Kodër, Rruga e Arbrit
ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
