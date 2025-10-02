Day Lux Hotel në Sarandë kërkon Recepsionist/e
📢 Punë në Sarandë – Day Lux Hotel në Sarandë kërkon të punësojë Recepsionist/e
Për info & aplikim kontaktoni në 069 911 6616
ℹ️ Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
