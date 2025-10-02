logo
Day Lux Hotel në Sarandë kërkon Recepsionist/e

02/10/25

📢 Punë në Sarandë – Day Lux Hotel në Sarandë kërkon të punësojë Recepsionist/e

 

Për info & aplikim kontaktoni në 069 911 6616

 

Day Lux Hotel në Sarandë kërkon të punësojë staf

 

ℹ️ Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

