BUZË Hotel kërkon të punësojë Kamarier/e, punësim vjetor
Mundësi për punësim gjithëvjetor në BUZË Hotel në Sarandë.
🔹 Kamarier/e
Për info dhe aplikime kontaktoni +355 67 716 7830
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
