BUZË Hotel kërkon të punësojë Kamarier/e, punësim vjetor

22/09/2514:45

Mundësi për punësim gjithëvjetor në BUZË Hotel në Sarandë.

 

🔹 Kamarier/e

 

Për info dhe aplikime kontaktoni +355 67 716 7830

 

BUZË Hotel kërkon Recepsionist/e, Kamarier/e dhe Punonjës për mirëmbajtje

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

