BUZË Hotel kërkon të punësojë Kamarier/e dhe Banakier/e
BUZË Hotel në Sarandë kërkon të punësojë:
– Kamarier/e
– Banakier/e
Të zotërojnë shumë mirë gjuhen angleze.
Kontakt: 0692066565
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo
02/03/2613:45
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
02/03/2613:45
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24
02/03/2613:45
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28
02/03/2613:45
Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
02/03/2613:45