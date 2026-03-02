logo
BUZË Hotel kërkon të punësojë Kamarier/e dhe Banakier/e

02/03/26

BUZË Hotel në Sarandë kërkon të punësojë:

 

 – Kamarier/e
 – Banakier/e

 

Të zotërojnë shumë mirë gjuhen angleze.

 

Kontakt: 0692066565

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

