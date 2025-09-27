logo
Butrinti – Bylis B: Sfida e parë e sezonit në Kategorinë e Dytë

27/09/25

Ndeshja Butrinti Sarandë – Bylis B hap sezonin e ri në Kategorinë e Dytë, Grupi B. Takimi luhet në Ballsh më 28 shtator 2025, ora 14:00.

 

Sezoni i ri i Kategorisë së Dytë, Grupi B nis me një duel interesant: Butrinti Sarandë – Bylis. Takimi do të zhvillohet në stadiumin e Ballshit, të dielën më 28 shtator 2025, në orën 14:00.

 

Objektivat e Butrintit në këtë sezon

 

Skuadra e Butrintit vjen me ambicie për të synuar ngjitjen në një kategori më lart. Përballë Bylis, sarandiotët kërkojnë pikët e para dhe një nisje pozitive që do t’i japë besim për vazhdimësinë e kampionatit.

 

Bylis B pret Butrintin

 

Ekipi i Bylis do të shfrytëzojë faktorin fushë për të vështirësuar punën e Butrintit. Kjo ndeshje pritet të jetë një duel i fortë, ku të dyja skuadrat synojnë startin me rezultat pozitiv. Për sportdashësit, Butrinti – Bylis është një nga sfidat më të komentuara të javës së parë.

 

