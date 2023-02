Arrεstohet ish efektivi i Policisë Bashkiake Sarandë, ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar.

Policia njofton se si rezultat i shkëmbimit të informacionit mes Interpol Tiranës dhe autoriteteve policore çeke, u bë lokalizimi në Çeki, kapja dhe arrestimi provizor i shtetasit Albert Lamaj, 38 vjeç, banues në Ballsh.

Ky shtetas ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, e ka dënuar me 2 vjet burgim, për kryerjen e veprës penale “Plagosja e rëndë me dashje”.

Shtetasi Albert Lamaj, në datën 03.03.2017, në lagjen nr.3 Sarandë, pas një konflikti për motive të dobëta, ka plagosur rëndë, me mjet prerës (thikë), duke i dëmtuar mëlçinë, shtetasit M. Gj.

Interpol Tirana, në bashkëpunim me homologët çekë, vijon procedurat për ekstradimin e këtij shtetasi drejt Shqipërisë.

KRONOLOGJIA E NGJARJES: Pjesë nga dosja e Gjykatës

Kohet e fundit midis shtetasit M. Gj, banues ne lagja nr.3, dhe gjitonit te tij shtetasit Albert Lamaj ka lindur nje kontradite, ku zanafille e tij, sipas deklarimeve te shtetasit M. Gj, ka qene mbajtja nga ana e shtetasit Albert Lamaj e disa qeneve, sjella e te cilave ka shkaktuar pakenaqesi nder gjitonet e tjere.



Nje gje e tille ka ndodhur edhe rreth oreve te pasdrekes te dates 03.03.2017, ku teksa eshte shtrire per te pushuar shtetasi M. Gj eshte shqetesuar nga te lehurat e te cilat nuk e kane lejuar te pushoje i qete.

Ndaj shtetasi M. Gj ka kerkuar te kontaktoje me gjitonin e tij shtetasin Albert Lamaj, por per shkak se ky i fundit nuk gjendej ne banese “ka dale bashkeshortja e tij, te ciles shtetasi M. Gj i eshte drejtuar me fjalet “qente tuaj po na shqetesojne … dhe nuk fleme dot”. Por duke qene se shtetesja i eshte pergjigjur me fjalet “nuk kam ç’te te bej”, qendrim ky qe nuk i ka dhene zgjidhje shqetesimit te shtetasit M. Gj, ky i fundit eshte larguar per ne banesen e tij.



I vene ne dijeni nga bashkeshortja per ç’ka kishte ngjare, pas rreth 10 minutash, rreth ores 17.30, para shtepise se shtetasit M. Gj eshte paraqitur shtetasi Albert Lamaj, i cili mbante veshur uniformen e punonjesit te Policise Bashkiake, pasi ai eshte efektiv i Policise Bashkiake. Per keto çaste shtetasi M. Gj shpjegon “tek porta e baneses sime vjen shtetasi Albert Lamaj dhe automjetin e tij nje Mercedez me ngjyre gri e parkoi para baneses time”. Ne vijim shtetasi Albert Lamaj eshte drejtuar shtetasit M. Gj me fjalet “çfare ke qe erdhe dhe fole tek banesa ime”. Edhe pse shtetasi M. Gj i ka shpjeguar arsyen e vajtjes duke i kerkuar njekohesisht qe Albert Lamaj te hiqte qente nga banesa e tij, nga ana e tij shtetasi Albert Lamaj i eshte pergjigjur ne menyre brutale “nuk me do k…”.



Perballe kesaj situate, i ndjere i fyer, shtetasi M. Gj e ka nxjerre gjitonin e tij jashte oborrit te baneses se tij.

Por ne ato çaste shtetasi Albert Lamaj ka marre nga automjeti i tij nje thike me te cilen e ka goditur M. Gj ne trup, veprime per te cilat shtetasi M. Gj shpjegon “Albert Lamaj shkoi tek mjeti qe kishte parkuar para baneses sime, merr nje thike te cilen e kishte ne nje kllef te zi … ishte nje thike me teh te gjate dhe doreze te zeze, dhe pa me folur fare u leshua ne drejtimin tim dhe me goditi me thike disa here ne krah te djathte tek brinjet ne krah te melçise”.



Pasi ka mbaruar agresionin e tij shtetasi Albert Lamaj ka hedhur thiken ne oborrin e nje gjitoni tjeter dhe eshte larguar nga vendi i ngjarjes ,se bashku me automjetin e tij.

Teksa ka ndjere dhimbje, shtetasi M. Gj i eshte drejtuar bashkeshortes se tij, e cila nderkohe gjendej brenda ne banesen e saj, me fjalet “me ço ne spital se Albert Lamaj me goditi me thike”.

Ne vijim, shtetasi M. Gj eshte derguar ne spitalin e qytetit, ku per shkak te plageve te marra i eshte nenshtruar intervenimit kirurgjikal, gjate te cilit eshte konstatuar se nga goditja me thike i ishte demtuar melçia.