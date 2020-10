Situata e KS Butrinti, reagon Odisea Çipa: Është katandisur si ekip rrugësh

Specialisti i futbollit Odise Cipa leshon alarmin SOS. Sipas Cipes Butrinti ekipi per te cilin ai ka derdhut djersen si lojtar dhe Trajner eshte ne nje gjendje kritike. Ekipi u be vite thote Cipa qe konkuron ne nivele te uleta kur me se pakti duhe te ishte ne Kategorine e pare. Pavarsisht premtimeve te drejtuesve asnjehere nuk eshte bere investim serioz dhe ka munguar mbeshtetja e duhur per rimekembjen e ekipit.

Mungon infrastruktura baza materiale dhe monetare stafet e kualifikuara drejtuese dhe baza e lojtareve me nivel. Ne nje analize qe i ben pergatitjeve te ekipit ne prag te fillim sezonit Cipa shikon mjaft difekte qe do pasqyrohen ne kampionat.

Sipas tij nuk u be perzgjedhja e duhur per drejtimin e ekipit. Ku pervex Trajnerit mendimin per te cilin e ka shprehur me pare, mungon stafet plotesuese, zvtrajner, trajner portieresh, pergatites atletik. Ne nje ekip profesionis me e pakta duhet te jete i plotesuar me nje staf te tille.

Ne Merkato nuk jane bere levizjet e duhura. Jane larguar lojtar me eksperience qe kane dhene Kontribut te madhe per Butrintin. Ne vecanti Vlonjatet Dalanaj Dhrami dhe Lloji duhet te ishin boshti i ekipit per kete vit. Lojtaret e afruar nuk japin garanci.

Jane ofruar lojtar nga ekipe me dobta dhe paafirmuar me perjashtim te Miranit qe me aq sa kam informacion eshte lojtar qe ka nivel . Dicka tjeter qe kam vene re eshte se akoma nuk jane mbyllur kontrat me lojtaret. Ana monetare eshte e domosdoshme per kedo dhe ketu bejne pjese dhe futbollistet.

Nga bisedat qe kam patur me lojtaret me me shume ekspierence ne ekip. Ata ndihen te pasigurte dhe skeptik per te ardhmen. Te gjitha keto qe thashe bien ne kundershtim me objektivat e ekipit.

Pa u plotesuar nevojat baze ekipi i Butrintit do vazhdoj te jete ne gjendje te mjerushme. Keta e kane perdhosur identitetit e Butrintit. I kane hequr stemen fanellen e kane lene si ekip rrugesh.