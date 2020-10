Shitet apartament 1+1 pranë plazhit në Sarandë. Çmimi 52.000 euro

Shitet apartament 1+1 në Lagjen Kodër Sarandë

Me Çertifikatë Pronësie.

Apartamenti ndodhet ne katin e parë. pranë plazhit Zero Zero

Sipërfaqja e brendshme 54 m2.

1 dhoma gjumi, Kuzhinë, sallon, banjë dhe verandë me pamje të pjesshme nga deti.

VENDNDODHJA: https://maps.app.goo.gl/LAgTfp7A42TWzHCU9

Cmimi 52 000 euro.

Kontakt: 0692249242 (ANGLISHT) ose 069 723 3164 (shqip)

Rruga Guri Nazifi 22.

With owner certificate.

Apartment on 1:th floor, elevator.

Close to beach zero zero, 2 min walk down short way.

Close to big supermarkets as Halo, Planet and Eco Market.

Little seaview.

Size inside 54 m2.

1 bedroom.

New kitchen and new floors living room and kitchen.

Google Map: https://maps.app.goo.gl/LAgTfp7A42TWzHCU9

Price 52 000 euro.

Tel: 0692249242 (ENGLISH)