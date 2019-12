Shitet ambjent pune, Magazinë

Shitet magazine me certifikate pronesie, me nje siperfaqe te brendshme 120m2 dhe siperfaqe te jashtme 80m2 .

Magazina disponon hyrje te dedikuar direkt nga rruga e peste, me vende parkimi, tualet, sistem alarmi dhe linje me tension 3-fazore.

Ambjenti ndodhet te kryqezimi i rruges peste me rrugen Adem Sheme, perballe kafe bar “Ari”. Mund te perdoret per ambjent pune duralumini, mobileri, frigoriferik, pike shumice, servis makinash, etj.

Aktualisht eshte e dhene me qera.

Shitet per arsye emigracioni.

ÇMIMI 55.000 Euro

Kontakt: 0693315323