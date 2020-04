Rama: Nesër do të vendosim se çfarë do të ndodhë me universitetet

Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se nesër do të njoftohet se ç’do të ndodhë me universitetet.

Shkollat u mbyllën pjesërisht pasi maturantët do të rikthehen në shkolla 3 javë dhe do të bëjnë provimet por ër universitetet asnjë lajm.

Nesër do të jetë ministrja e Arsimit që do të njoftojë ç’do të ndodhë me universitetet.

PYETJA: Si do bëhen universitetet, janë qiratë për të paguar?

EDI RAMA: Kemi pasur një mbledhje të fundit me ministren e shëndetësise, arsimit dhe ekspertët . Nesër ministrja e arsimit do të dalë dhe do të flasë për universitetet.