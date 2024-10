Prezantohet në Livadhja Skema Kombëtare e Investimeve në Bujqësi – VIDEO

Prezantohet në Livadhja Skema Kombëtare e Investimeve në Bujqësi

U prezantua Skema Kombëtare e Investimeve në Bujqësi, një nismë e rëndësishme për mbështetjen e zhvillimit të sektorit bujqësor në vend. Prezantimi u bë nga ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anila Denaj, dhe drejtoresha e Agjencisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (ABZHR) Ardita Kuçi, të cilat theksuan rëndësinë e këtij programi për fermerët dhe agrobizneset lokale.

Skema Kombëtare synon të ofrojë subvencione dhe mbështetje për investime të ndryshme, duke përfshirë teknologji moderne, sisteme të përmirësuara të ujitjes, dhe projekte që rrisin produktivitetin dhe cilësinë e prodhimeve bujqësore. Gjatë prezantimit, ministrja Denaj nënvizoi se kjo skemë do të kontribuojë në zhvillimin ekonomik të zonave rurale dhe do të ndihmojë fermerët që të përballen me sfidat e ndryshimeve klimatike dhe tregjeve gjithnjë e më konkurruese.

Drejtoresha e ABZHR shpjegoi detajet e aplikimit dhe kategoritë e projekteve që do të mbështeten. Përfituesit kryesorë të kësaj skeme do të jenë fermerët, kooperativat bujqësore, dhe ndërmarrjet agrobiznesore që duan të modernizojnë aktivitetet e tyre dhe të kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë.

Në takimin e mbajtur në Livadhja, ku u prezantua Skema Kombëtare e Investimeve në Bujqësi, morën pjesë edhe kryetarët e bashkive të rajonit: Ergest Dule kryetar i Bashkisë Konispol, Besmir Veli kryetar I Bashkisë Delvinë, dhe Romeo Çakuli kryetar i Bashkisë Finiq. Gjithashtu, në takim ishin të pranishëm edhe drejtuesi politik i qarkut Vlorë Bledi Çuçi, dhe deputeti Niko Kuri.

Në fjalimet e tyre, përfaqësuesit e pushtetit lokal dhe qendror theksuan mbështetjen që kjo skemë do të ofrojë për fermerët dhe zhvillimin bujqësor në zonat e tyre, duke premtuar një qasje më të fortë për të përmirësuar kushtet në sektorin bujqësor dhe për të lehtësuar aksesin në subvencione.

Fermerët që ishin pjesëmarrës në takim shfrytëzuan rastin për të shprehur shqetësimet e tyre dhe për të diskutuar problematikat me të cilat hasen në punën e përditshme. Ata folën për vështirësitë në aksesin e ujit për ujitje, mungesën e infrastrukturës së përshtatshme rrugore, kostot e larta të inputeve bujqësore, dhe mbështetjen e pamjaftueshme financiare. Këto probleme, sipas tyre, pengojnë zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë dhe u bënë thirrje autoriteteve për zgjidhje më të shpejta dhe efikase.

