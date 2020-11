Përlot bashkëshortja e mjekut Ilirjan Draçi: “Vallë a nuk është jeta në borxh me ty”?

Bashkëshorja e mjekut të njohur, Ilirjan Draçi, përlot me mesazhin e fundit para vdekjes nga koronavirusi të burrit të saj.

Përmes një mesazhi në ‘Facebook’, ajo shkruan se mjeku Draçi pati një jetë të tërë plot mundime, duke vrapuar për jetën e të tjerëve me nxitim, dhe në fund iu desh të vraponte për jetën e tij.

Mesazhi i bashkëshortes:

Nje jete e tere plot mundime,

Duke vrapuar per jeten e te tjereve me nxitim, Sot te duhet te vraposh per jeten tende me guxim.

Valle, a nuk eshte jeta ne borxh me ty?

O Zot, ti qe na e jep dhe merr jeten,

Meshiroje robin tend qe nxitoi e smundi ta shijonte diellin tend ne lindje e perendim, jepi o Zot nje mundesi te dyte, te shoh driten tende perseri ne agim!

Amin!