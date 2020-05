Njoftim punësimi në Bougainville Bay për menaxher mirëmbajtjeje

BOUGAINVILLE BAY Resort & SPA pjesë e kompanisë ATDG (Art and Tourism Development

Group), një nga kompanitë lider në fushën e Turizmit dhe hotelerisë, me një shtrirje të gjerë

në bregdetin shqiptar.

Ju fton të aplikoni në pozicionin e:

Menaxherit të Mirëmbajtjes

Përshkrim i përgjithshëm

Luan një rol të rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve cilësore sipas standardeve të kompanisë ATDG. Të jetë person dinamik dhe i aftë të ofroj shërbim në mënyrë korrekte.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 Evidentimi i problemeve dhe përcaktimi i veprimeve të nevojshme për eleminimin e tyre;

 Inspektimi i strukturave dhe realizimi i riparimeve të nevojshme;

 Inspektimi i strukturave mekanike & elektrike, riparimi i tyre;

 Monitorimi dhe ruajtja e sistemeve të mbrojtjes nga zjarri;

 Mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve elektroshtëpiake;

 Përgatitja e planit të punës për inspektimin dhe mirëmbajtjen;

 Menaxhimi dhe kontrolli i i zbatimit të planit të punës;

 Regjistrimi i të dhënave në librin e kontrolleve për të gjitha inspektimet e bëra;

 Hartimi i listave të furnizimeve me materjalet e nevojshme;

 Ruajtja dhe kontrolli i inventarëve;

 Mbikqyrja e punonjësve të mirëmbajtjes në kryerjen e detyrave të tyre (izolime, suvatime,

lyerje, riparime të pajisjeve hidraulike, elektrike, si dhe sistemeve të lidhura me to);

 Përgatitja e rregullores së sigurimit teknik, kontrollin dhe zbatimin e saj;

 Supervizimi i stafit gjatë punës;

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 Diplomë Universitare në degën e Inxhinieri Ndërtimit përbën avantazh;

 Eksperiencë në fushën e ndërtimit dhe / ose në atë të mirëmbajtjes;

 Të kenë njohuri mbi sistemet elektrike, hidraulike, mekanike, etj;

 Të kenë njohuri mbi procedurat e inspektimit dhe sigurisë në vendin e punës

 Të kenë aftësi komunikuese me kolegët, stafin, klientët;

 Të jenë të aftë të organizojnë punën në mënyrë individuale apo në grup;

 Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;

 Të njohin paketën Microsoft Office;

 Të jenë korrektë;

Ofrohet:

 Pagesë konkuruese

Shënim: Aplikantët duhet të jenë me vendbanim në Sarandë ose zonat përreth!

Aplikantët të dërgojnë CV në adresen e e-mailit: [email protected] ose te telefonojne ne numrin

+355686082912