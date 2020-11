“Ish-kunetërit duan të më eliminojnë”, Dhunohet dhe kërcënohet çifti shqiptar në Greqi

Ditën e sotme, Jonild Muçi, nga Thumanë i Krujës, i strehuar në ishullin Mikonos si azilant politik, ka kontaktuar me Federatën e Shoqatave Shqiptare në Greqi duke kërkuar ndihmë urgjente, pasi dy persona i kanë sulmuar me thikë të dy me bashkëshorten, duke i plagosur rëndë.

Jonild Muçi së bashku me familjen e tij janë strehuar përkohësisht në ishullin grek, teksa ka kërkuar ndihmë për të transportuar fëmijët nga shkolla në një ambient të sigurt.

Sipas dëshmisë së tij, dy vëllezërit e ish-bashkëshortes e kërcënojnë me vdekje nëse nuk pranon të dorëzojë pronën tek motra e tyre. Në portalin “BalkanWeb” jepen të dhënat e dy kërcënuesve, me emra dhe fotografi, po ashtu dhe mesazhet e shkëmbyera të konfliktit mes tyre.

Jonild është shprehur se me bashkëshorten e parë ka një fëmijë, ndërsa me të dytën kanë 3 fëmijë, mosha e fëmijëve është 4, 7 dhe 9 vjeç, për të cilët gjithashtu shprehet i frikësuar.