Gjesti i laboratorit Intermedica: Dhuron 4500 tuba të tipit Falcon për ISHP-në

Në kuadër të situatës emergjente të krijuar nga pandemia Covid-19 , Laboratori Intermedica jep kontributin e vet minimal për institucionin e Institutit të Shendetit Publik ( ISHP) duke i dhuruar 4500 ( kater mije e peseqind) tuba te tipit Falcon , sterile një e nga një , free RNA&DNA , prodhim i kompanise gjermane Greiner.

Njoftimi i plotë

I nderuar Z.Kryeminister,

E nderuar Zj. Ministre e Shendetesise.

Per dijeni Zj.Mira Kapisyzi – Rakacolli,

Zj. Albana Fico.

Ne kuader te situates emergjente te krijuar nga pandemia Covid-19 , Laboratori Intermedica jep kontributin e vet minimal per institucionin e Institutit te Shendetit Publik ( ISHP) duke i dhuruar 4500 ( kater mije e peseqind) tuba te tipit Falcon , sterile nje e nga nje , free RNA&DNA , prodhim I kompanise gjermane Greiner.

Ky eshte nje gjest simbolik mirenjohjeje ndaj mjekeve dhe personelit tjeter mjekesor qe ndodhen ne vijen e pare te frontit te luftes ndaj virusit SARS CoV-2.

Me respekt ,

per laboratorin Intermedica:

Dr. Vasi Llajo