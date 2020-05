Deputeti ndërton pa leje në Sarandë, rrebelohen qytetarët dhe ia prishin

View this post on Instagram

Momentet e tensionit mes banorëve dhe deputetit Artur Roshi. Banorët akuzojnë se deputeti po ndërton në pronë publike në zonën e plazhit në Sarandë, ndërsa banorët kanë dalë në mbrojtje të pronës publike. Në vendngjarje shihen edhe forca të Policisë Bashkiake Sarandë të cilët thjesht po bëjnë sehir