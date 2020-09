Bashkitë Sarandë, Delvinë, Konispol dhe Finiq: Jemi gati për hapjen e shkollave

Bashkitë e Sarandëa, Delvinës, Konispolit dhe Finiqit kanë njoftuar se kanë përfunduar marrjen e masave për hapjen e shkollave ditën e hënë.

Sipas protokollit të përcaktuar, mësimet në shkollat me shumë nxënës do të vijojnë me 2 dhe 2 turne, ndërkohe orët e mëimit do të jenë më të shkurtra.

Më problematike situata është kryesisht në shkollat 9 vjeçare të qytetit të Sarandës, pasi numri i nxënësve në krahasim me ambjentet është shumë i lartë.

Megjithëse prej 2 vitesh ka përfunduar ndërtimi i objektit i quajtur Eko Kampus, kjo shkollë nuk do të hapet as këtë vit.

Kryetari i Bashkisë Sarandë Adrian Gurma, pas shqetësimit të ngritur nga drejtoresha e shkollës 9 Tetori premtoi se shkolla do të vihej në funksion shumë shpejt, por që pavarësisht se kaloi 1 vit, shkolla tek Eko Kampus nuk do të mund të hapet as këtë vit.