Bashkia nuk “ua vari”, votuesit e PS dhe Adrian Gurmës ankesë kërcënuese në Saranda Web

Përshendetje Saranda Web

Eshte hera e dyte që po ju shkruajme. Jemi banorët e rruges 47 ose rruga e 6 e qytetit. Jemi rreth 40 familje që kemi të gjithe nje hall të perbashket duam që bashkia e Sarandes a deputeti(qeveria) të na ndihmojnE me shtrimin e rruges me beton.

Rruga eshte rreth 250 metra e gjate, eshte gjunah që bashkia të mos të na ndihmoj.

Jemi taksapagues të rregullt, jemi votues të rregullt të Partise Socialiste dhe votues te kryetarit aktual Adrian Gurma.

Gjithashtu disa prej gjysherve tane kane qene partizan, kane luftuar me pushke per kete vend, eshte gjunah që nuk na perkrahin, perndryshe ne do behemi si lagje me Partine e Te Drejtave Të Njeriut (PBDNJ) (Greqine) dhe e ftojme zotin Vasil Kajo kryetarin te na afrohet me stil, të na bej rrugën e ti japim voten se seshte pune keshtu…

klb nga banoret e rruges 47.

Nqs na e publikoni kerkesen si lagje do jua dinim shume per nder Saranda Web