Bajkaj pa ujë: 300 banorë të mashtruar nga premtimet vit pas viti – VIDEO

Bajkaj pa ujë: 300 banorë të mashtruar nga premtimet vit pas viti

Fshati Bajkaj i Delvinës në luftë me etjen: një dramë njerëzore mes premtimeve të pambajtura dhe shterimit të burimit të jetës

Prej më shumë se tri javësh, rreth 300 banorë të fshatit Bajkaj në Delvinë jetojnë në një gjendje alarmante, të privuar nga një e drejtë bazike: uji i pijshëm. Burimi kryesor që ka ushqyer këtë komunitet për dekada është tharë, duke shfaqur një skenë të dhimbshme të furnizimit me bidona dhe kova, ndërsa një pjesë e madhe e banorëve, të moshuar dhe të pafuqishëm, përballen me vështirësi që tejkalojnë kufijtë e imagjinatës.

Kryetari i fshatit, Ilirjan Liçaj, shprehet me dhimbje dhe zemërim për situatën. “Ujësjellësi ynë u ndërtua me mundin dhe kontributin e banorëve, duke u mbështetur në rrjedhjen e lirë të burimit tonë natyror. Por çdo vjeshtë, ky burim shteron, dhe ne mbetemi pa ujë. Vitin e kaluar, drejtori i ujësjellësit më mashtroi sy për sy, duke më thënë se do ta zgjidhnim situatën. Një vit më pas, asgjë nuk ka ndryshuar. Kemi kërkuar disa herë hapjen e një pusi nga Ndërmarrja e Ujësjellës-Kanalizime Sarandë, por jemi lënë në harresë,” deklaron ai, duke theksuar se premtimet e bëra prej vitesh kanë mbetur vetëm fjalë boshe.

Prej thjesht një kërkese në një nevojë urgjente

Banorët e Bajkajt kanë ndjekur çdo rrugë ligjore dhe institucionale për të gjetur një zgjidhje. Me gjithë përpjekjet, Ndërmarrja e Ujësjellës-Kanalizime (UK) e Sarandës nuk ka marrë masa konkrete për të zgjidhur këtë problem jetik. Përgjegjësi i UK për Delvinën, Vasil Marga, pranoi se asnjë hap nuk është ndërmarrë deri më sot. “Do të kërkojmë planifikimin e një fondi për hapjen e një pusi në vitin 2025,” deklaroi ai. Por kjo përgjigje duket më shumë si një shtrëngim i duarve me burokracinë sesa një zgjidhje reale për banorët e Bajkajt, të cilët kanë nevojë për ujë sot, jo pas një viti.

Një fshat që paguan, por nuk merr

Ironia e hidhur e situatës qëndron në faktin se 184 abonentë të fshatit vazhdojnë të paguajnë faturat e ujit te Ndërmarrja e UK Sarandë, pavarësisht se nuk marrin asnjë shërbim gjatë muajve të vjeshtës. Ky realitet i pabarabartë ka shkaktuar zemërim mes banorëve, të cilët ndihen të tradhtuar dhe të lënë në mëshirë të fatit.

Lufta e përditshme për një pikë ujë

Në një nga fshatrat më të populluara të Delvinës, jeta është kthyer në një betejë për mbijetesë. Banorët më të rinj mundohen të plotësojnë nevojat duke mbushur ujë në puse të largëta, por për të moshuarit kjo është një sfidë e pamundur. Shumë prej tyre, të rënduar nga vitet dhe pamundësitë fizike, qëndrojnë në shtëpitë e tyre, duke lutur të rinjtë dhe duke vuajtur në heshtje mungesën e një të drejte elementare.

“Çohemi në mëngjes dhe nuk kemi ujë të lajmë banjën,” thotë një grua e moshuar me lot në sy. “Turp i botës në 2024. Vetëm ujë, asgjë tjetër. Lutim djemtë e fshatit të na sjellin një bidon me ujë”

Thirrje për zgjim nga harresa

Situata në Bajkaj është një shembull i qartë i një sistemi që dështon të mbështesë njerëzit që e mbajnë gjallë me kontributet e tyre. Ky fshat, që dikur përbënte një qendër të vogël shprese dhe bashkëpunimi, tani përballet me një krizë të thellë që kërkon vëmendje urgjente.

Banorët e Bajkajt kërkojnë nga institucionet që ta trajtojnë këtë problematikë me seriozitetin dhe urgjencën që meriton. Ata nuk kanë luksin të presin vitin 2025 për një pus të ri; ata kanë nevojë për veprim tani.

Nëse edhe këtë herë zërat e tyre do të bien në vesh të shurdhët, Bajkaj nuk do të jetë vetëm një fshat pa ujë; do të jetë një simbol i braktisjes dhe i dështimit të solidaritetit institucional. Le të mos e lëmë këtë tragjedi të heshtur të vazhdojë më gjatë.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb